Опубликованы первые экзит-поллы первого тура президентских выборов во Франции:

Эманнуэль Макрон, действующий президент - 24%;

Марин Ле Пен, лидер "Национального объединения" - 24%;

Жан-Люк Меланшон, глава "Непокорившейся Франции" - 19%.

Явка на выборах составила 65%, сообщает Le Monde.

Согласно последнему предвыборному рейтингу Elabe Opinion, за Эммануэля Макрона готовы были проголосовать 26% избирателей, за Марин Ле Пен - 25%. На вопрос о результатах второго тура, ответы были схожи: 51% у Макрона и 49% у Ле Пен.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему разрыв между Макроном и Ле Пен сокращается и при чем здесь Украина.

Также мы писали, как связаны выборы во Франции и переговоры Макрона с Россией и Украиной.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.