Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре президентских выборов. Согласно результатам подсчета 100% бюллетеней из всех муниципалитетов, за него проголосовали 27,6% избирателей, а за лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 23,41%, что на 4,2% меньше.

Об этом пишет Le Figaro.

Жан-Люк Меланшон занял третье место. У него 21,95% голосов. Во второй тур выборов, который должен состояться 24 апреля, проходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Отметим, президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз. В соответствии с французской конституцией, если ни один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур.

Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывала, почему разрыв между Макроном и Ле Пен сокращается и при чем здесь Украина.

Также мы разбирались, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

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