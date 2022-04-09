Франция не вернет России две картины, ранее переданные для организации выставки "Коллекция Морозовых". Причина - наложенные на их владельцев санкции из-за войны в Украине.

Об этом сообщает французское изданием BFMTV со ссылкой на Министерство культуры страны.

Речь идет о двух полотнах: "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского (1910) и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова (1891).

Газета Le Monde утверждает, что картиной Кончаловского владеет российский миллиардер Петр Авен. Полотно Серова было предоставлено московским Музеем искусства авангарда. Президент музея — миллиардер Вячеслав Кантор. И Авен, и Кантор находятся под санкциями.

Посольство РФ пока не подтвердило информацию о задержании, распространенную французскими СМИ.

Остальная часть коллекции, состоящая из примерно 200 работ Гогена, Ренуара, Матисса, Боннара или Ван Гога, не относится к делу и должна быть вывезена в Россию в ближайшие дни.

Ранее мы писали, что Байден подписал законопроекты о новых санкциях против России.

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