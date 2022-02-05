Во Франции Марин Ле Пен, возглавляющая политическую партию "Национальный фронт" и баллотирующаяся на выборах президента, заявила, что в случае ее избрания страна выйдет из НАТО.

Об этом она сообщила в субботу, 5 февраля, выступая в Реймсе на встрече со своими избирателями.

"Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков… Поэтому мы выйдем из объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты", - сказала Ле Пен.

Также она заявила, что выборы, которые пройдут в апреле 2022 года, могут стать последними в ее карьере.

"Я не хочу шесть раз баллотироваться на президентских выборах. Я хочу победить на этих", - сказала Ле Пен.

Ле Пен призналась, что "устала от шума и ярости" и сейчас выступает за "эффективность и спокойствие". Она заверила, что стремится уйти от постоянных споров, шокирующих заявлений, поскольку "ситуация в стране стала более опасной, чем когда-либо" и, по ее мнению, французы по ходу кампании пресытятся действиями, которые "больше похожи на зрелище, чем на реальный политический проект".

В то же время она добавила, что, независимо от результатов голосования, останется в политике.

Suivez en direct le grand discours présidentiel de Marine Le Pen à Reims ! #MarinePrésidente https://t.co/DbZREHn0iT — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 5, 2022

О желании баллотироваться на президентский пост кроме Ле Пен уже заявили кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" Эрик Земмур, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, и бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.

Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.

Марин Ле Пен дважды баллотировалась на пост президента Франции, впервые выдвинувшись от партии "Национальный фронт" (сейчас - "Национальное объединение") вместо своего отца Жан-Мари Ле Пена в 2012 году. Тогда она заняла третье место в первом туре, в то время как во второй тур вышли действующий на тот момент президент страны Николя Саркози и кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд, который в итоге одержал победу. В 2017 году она заняла второе место в первом туре, однако во втором уступила бывшему министру экономики страны Эмманюэлю Макрону.

Напомним, что Марин Ле Пен уже давала подобное заявление во время выборов в 2017 году. "Считаю необходимым, чтобы Франция покинула военное командование НАТО, так как это необходимо для того, чтобы предотвратить ее возможное втягивание в войны, которые не отвечают ее интересам", - указывала Марин Ле Пен в своей программе.

"Страна" сообщала, что в 2017 году она заняла второе место в первом туре, однако во втором уступила бывшему министру экономики страны Эмманюэлю Макрону.