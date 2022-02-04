Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин, которые по итогам встречи в Пекине подписали совместное заявление, призвали НАТО уважать интересы других стран. Китай, как и РФ, выступил против расширения Североатлантического альянса.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", - сказано в заявлении.

Таким образом, Китай поддержал требование России касательно нерасширения НАТО.

Напомним, Китай не согласился с позицией США по поводу вторжения России в Украину. Китайский дипломат обвинил США в "мегафонной дипломатии" и призвал к "тихому диалогу"..

Также сообщалось, что в Пекине состоялась встреча президентов России и Китая, по итогам которой стороны подписали заявление о "безграничной российско-китайской дружбе".