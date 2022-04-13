Великобритания внесла в санкционный список Вагита Алекперова, Владимира Евтушенкова, Владимира Якунина и Виктора Медведчука. Всего в новом списке 206 человек.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Вагит Алекперов - российский миллиардер, совладелец нефтяной компании Лукойл, в 2021 году занял четвёртое место в рейтинге богатейших людей РФ по версии Forbes с состоянием 24,9 млрд долларов.

Евтушенков (совладелец компании сотовой связи МТС) занимает в том же рейтинге 15-е место с состоянием $9 млрд.

Якунин - бывший президент РЖД и один из приближенных к российскому президенту Путину.

Виктор Медведчук - народный депутат из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которого подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Напомним, вчера Медведчука задержала СБУ. Первый об этом сообщил Зеленский и опубликовал фото нардепа.

Отметим, на его задержание уже отреагировали и в РФ. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил украинским властям.

Также РИА "Новости" публикует полный список из 206 лиц, против которых Великобритания ввела сегодня санкции.

Напомним, ранее Британия ввела санкции против 59 физических лиц из РФ. В список попал глава Сбербанка.

Также сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших вторжение в Украину.