Появилась первая реакция российского руководства на задержания Виктора Медведчука. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев угрожает украинским властям, которые предлагают осудить Медведчука, а потом обменять на пленных.

"Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", - написал Медведев в Telegram.

Напомним, Зеленский первым сообщил о задержании оппозиционного политика. Затем эту информацию подтвердила СБУ.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.