С начала войны в Украине погиб 191 ребёнок, еще более 349 получили ранения. Такие данные приводит Офис генпрокурора по состоянию на утро среды, 13 апреля. Всего пострадали более 540 детей.

Правоохранители уточняют, что эти данные не окончательны, поскольку сложно производить подсчет в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего детей пострадало в Донецкой области - 113, Киевской - 102, Харьковской - 79, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16 , Житомирской - 15.

"При фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории пгт Бородянка и с. Королевка Киевской области, обнаружены обгоревшие тела девушки 16 лет и 10-летнего мальчика. 11 апреля вооруженными силами РФ произведен обстрел гражданской инфраструктуры г. Харькова. Погибли полуторамесячный ребенок и 12-летний подросток. Еще 4 детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе погибла юная гимнастка Катя Дяченко, девочке было всего 11 лет.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.