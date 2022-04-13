Спутники Maxar зафиксировали российскую технику в Белгородской области

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, свидетельствуют о том, что Россия стягивает военную технику в Белгородскую область, к границе с Украиной.

"Спутниковые снимки показывают, что российские войска продолжают продвигаться к востоку Украины. Военные передислокации наблюдались вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков на западе России, до границы с Украиной", - сообщает Maxar Technologies в Twitter.

Отмечается, что снимки сделаны 11 апреля.

Россия стягивает технику в Белгородскую область - Maxar

Спутниковые снимки Maxar колонны российской техники возле Белгородской области

Спутниковые снимки Maxar колонны российской техники возле Белгородской области

Спутниковые снимки Maxar колонны российской техники возле Белгородской области

Напомним, три дня назад на востоке от Харькова зафиксировали 12-километровую колонну врага.

Также сообщалось, что вчера на Донбасс по Ростовской области РФ шла колонна военной техники со знаком V.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее. 

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