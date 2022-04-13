Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, свидетельствуют о том, что Россия стягивает военную технику в Белгородскую область, к границе с Украиной.

"Спутниковые снимки показывают, что российские войска продолжают продвигаться к востоку Украины. Военные передислокации наблюдались вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков на западе России, до границы с Украиной", - сообщает Maxar Technologies в Twitter.

Отмечается, что снимки сделаны 11 апреля.

Напомним, три дня назад на востоке от Харькова зафиксировали 12-километровую колонну врага.

Также сообщалось, что вчера на Донбасс по Ростовской области РФ шла колонна военной техники со знаком V.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.