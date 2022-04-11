Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал вечернее обращение и рассказал о ситуации в городе в понедельник, 11 апреля.

Главное из заявлений харьковского мэра:

Интенсивность обстрелов возросла. Противник бомбил жилые кварталы, Парк Горького, объекты городской инфраструктуры. Есть погибшие и раненые. В том числе погиб и ребенок. В нескольких районах города спасатели разминировали боеприпасы с отложенным действием. Тем не менее, в Харькове будет возобновлен учебный процесс с дистанционным обучением.

Ранее мы писали, что российская армия наращивает силы вблизи Харьковской области и Донбасса.

Также "Страна" сообщала, что в одном из домов Харькова ракета застряла прямо в потолке.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.