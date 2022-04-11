В Харькове, где последние дни не прекращаются интенсивные обстрелы, в одном из домов ракета застряла прямо в потолке.

На кадрах видно, что в жилой квартире ракета пробила плиту потолка и осталась там.

Напомним, только за сутки войска РФ нанесли 66 ударов по Харьковской области. Погибли 11 человек, среди них - ребенок. Не прекращаются обстрелы районов: Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Дергачи. В Харькове разрушены уже 1617 жилых домов. По словам Терехова, все сносить и заново строить.

Вчера сообщалось, что на востоке от Харькова зафиксировали 12-километровую колонну врага. Спутниковые снимки зафиксировали скопления танков, вертолетов и другой военной техники.

Вместе с тем Арестович не верит в наступление России на Харьков, а власти говорят, что необходимости в эвакуации жителей Харькова нет.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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