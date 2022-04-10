По Днепропетровской области выпустили более 10 ракет. Одну из них удалось сбить. Об этом председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в своеи Telegram.

"Сегодня Днепропетровщина пережила едва ли не самый тяжелый день за эти 46 суток. Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадавшие спасатели, среди которых-пресс - офицер Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка", - говорится в сообщении.

Он отметил, что российские оккупанты не могут пересечь границы области, и поэтому обстреливают с воздуха.

"По состоянию на эту минуту врага на территории Днепропетровщины нет. Захватчики пытались занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка, что на Херсонщине, в 50 км от Зеленодольска. Вероятно враг хочет выйти на административные границы Херсонской области. Ему это не удается сейчас и не удастся в дальнейшем", - добавил Лукашук.

Скриншот: Teleram/Микола Лукашук - голова ДОР

Ранее мы писали, что армия России ударила по уже разрушенному аэропорту Днепра. Пострадали пожарные, которые тушили огонь на месте.

Также сегодня под Днепром погиб мужчина из-за взрыва кассетного боеприпаса. И это - не первый случай в области.

А The New York Times со ссылкой на американских военных аналитиков заявил, что войска России могут провести наступление из Изюма на город Днепр – стратегическую цель в контексте борьбы за Донбасс.