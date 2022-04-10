Армия России ударила по уже разрушенному аэропорту Днепра. Пострадали пожарные, которые тушили огонь на месте
Российские ракеты полностью уничтожили аэропорт Днепра. Об этом заявила представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарина Цуркан.
Она сообщила, что в 10:06 был нанесён первый удар по аэропорту Днепра. Произошло возгорание на площади 100 квадратных метров.
В 12:47 произошел повторный удар в том же месте. Вследствие атаки пострадали 6 работников ГСЧС, которые в это время выполняли работу по тушению пожара и ликвидации последствий предыдущего обстрела.
На данный момент в тяжелом состоянии 1 сотрудник, 3 - в состоянии средней тяжести и 2 работника ГСЧС с легкими ранениями.
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