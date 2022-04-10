В Херсоноской области из-за действий российско-оккупационных войск практически уничтоженной оказалась крупнейшая в Европе птицефабрика – Чернобаевская. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Известно, что предприятие, которое экспортирует более одного миллиарда яиц в год, потеряло почти четыре миллиона цыплят из-за жажды и голода. Сейчас директору завода Андрею Чиркову предстоит ликвидировать последствия трагедии.

"Это некрасивая картина. Мы берем птиц, перевозим их и хороним", - сказал он.

Известно, что российские войска прошли через этот район 26 февраля. По словам Чиркова, когда на ферму пришли оккупанты, они украли почти все транспортные средства, а также ограбили офисы птицефермы.

"Они просто пришли и забрали ключи, под дулом автомата. Разговоров не было", - сказал он.

После этого у птицефермы оставалось еды на два дня, из-за чего Чиркову с коллегой пришлось найти два грузовика и самому поехать за комбикормом на ближайший завод. Но на обратной дороге их обстреляли российские военные.

"Мы больше не рисковали ехать туда", - уточнил он.

Тогда на ферме решили в срочном порядке раздать птиц и яйца местным фермерам, благодаря чему удалось оперативно пристроить почти 1,5 млн яиц и 90 тысяч птиц.

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