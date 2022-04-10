Вашингтон работает со своими партнерами над предоставлением Киеву систем береговой обороны.

Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN, вышедшем в эфир в воскресенье, 10 апреля.

"Мы работаем с партнерами, чтобы попытаться предоставить Украине системы береговой обороны, которые бы они могли использовать для нейтрализации угроз в Черном море", - сказал помощник американского президента.

Напомним, США планируют поставить больше оружия Украине и подготовить украинских военных за рубежом.

Также мы писали, что США готовы направить в Украину противокорабельные ракеты.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.