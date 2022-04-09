Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно от западных партнеров современное тяжелое оружие. Чиновник перечислил, что именно ждет Киев.

По словам Резникова, украинским военным требуются реактивные системы залпового огня с дальностью более 40 км, противокорабельные ракеты, танки, бронированные машины и артиллерия с калибром 155, а не 152 мм, как в пушках советского производства.

Напомним, ранее Пентагон опубликовал список поставок оружия в Украину из США. Туда входят сотни дронов-камикадзе, тысячи "Джавелинов" и "Стингеров".

Ранее мы писали, что Великобритания продолжает оказывать Украине военную помощь. Вскоре Лондон совершит поставки бронеавтомобилей типа Mastiff и разведывательных патрульных автомобилей Jaсkal.

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