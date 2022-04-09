Резников потребовал от Запада поставки в Украину современного тяжелого вооружения
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно от западных партнеров современное тяжелое оружие. Чиновник перечислил, что именно ждет Киев.
По словам Резникова, украинским военным требуются реактивные системы залпового огня с дальностью более 40 км, противокорабельные ракеты, танки, бронированные машины и артиллерия с калибром 155, а не 152 мм, как в пушках советского производства.
Напомним, ранее Пентагон опубликовал список поставок оружия в Украину из США. Туда входят сотни дронов-камикадзе, тысячи "Джавелинов" и "Стингеров".
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