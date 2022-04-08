Соединенные Штаты Америки рассказали о военной помощи, которую они предоставляют Украине. Так, страна получит или уде получила тысячи зенитных и противотанковых комплексов Stinger и Javelin соответственно, сотни беспилотников Switchblade, которые называют дронами-камикадзе.

Кроме того, в пакет помощи входят десятки миллионов патронов и услуги спутниковой съемки, говорится в сообщении на сайте Минобороны США.

Список того, что США уже поставили или поставят в Украину составляет.

Более 1400 зенитных комплексов Stinger

Более 5000 противотанковых систем Javelin

Более 7000 других противотанковых систем

Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade

Более 50 млн патронов

45 000 комплектов бронежилетов и касок

Ракетные системы с лазерной наводкой

Беспилотные воздушные системы Puma

Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика

Коммерческие услуги спутниковой съемки

Средства защиты от взрывоопасных предметов

Медицинское снабжение, включая аптечки.

Ранее мы писали, что Великобритания продолжает оказывать Украине военную помощь. Вскоре Лондон совершит поставки бронеавтомобилей типа Mastiff и разведывательных патрульных автомобилей Jaсkal.

А Германия засекретила информацию о том, какое оружие она передает Украине.