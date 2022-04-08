Сотни дронов-камикадзе, тысячи "Джавелинов" и "Стингеров". Пентагон опубликовал список поставок в Украину
Соединенные Штаты Америки рассказали о военной помощи, которую они предоставляют Украине. Так, страна получит или уде получила тысячи зенитных и противотанковых комплексов Stinger и Javelin соответственно, сотни беспилотников Switchblade, которые называют дронами-камикадзе.
Кроме того, в пакет помощи входят десятки миллионов патронов и услуги спутниковой съемки, говорится в сообщении на сайте Минобороны США.
Список того, что США уже поставили или поставят в Украину составляет.
- Более 1400 зенитных комплексов Stinger
- Более 5000 противотанковых систем Javelin
- Более 7000 других противотанковых систем
- Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade
- Более 50 млн патронов
- 45 000 комплектов бронежилетов и касок
- Ракетные системы с лазерной наводкой
- Беспилотные воздушные системы Puma
- Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика
- Коммерческие услуги спутниковой съемки
- Средства защиты от взрывоопасных предметов
- Медицинское снабжение, включая аптечки.
Ранее мы писали, что Великобритания продолжает оказывать Украине военную помощь. Вскоре Лондон совершит поставки бронеавтомобилей типа Mastiff и разведывательных патрульных автомобилей Jaсkal.
А Германия засекретила информацию о том, какое оружие она передает Украине.