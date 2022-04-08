Пентагон опубликовал список вооружения, которое передаст Украине. Фото: Twitter/Department of Defense

Соединенные Штаты Америки рассказали о военной помощи, которую они предоставляют Украине. Так, страна получит или уде получила тысячи зенитных и противотанковых комплексов Stinger и Javelin соответственно, сотни беспилотников Switchblade, которые называют дронами-камикадзе.

Кроме того, в пакет помощи входят десятки миллионов патронов и услуги спутниковой съемки, говорится в сообщении на сайте Минобороны США

Список того, что США уже поставили или поставят в Украину составляет.

  • Более 1400 зенитных комплексов Stinger
  • Более 5000 противотанковых систем Javelin
  • Более 7000 других противотанковых систем
  • Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade
  • Более 50 млн патронов
  • 45 000 комплектов бронежилетов и касок
  • Ракетные системы с лазерной наводкой
  • Беспилотные воздушные системы Puma
  • Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика
  • Коммерческие услуги спутниковой съемки
  • Средства защиты от взрывоопасных предметов
  • Медицинское снабжение, включая аптечки.

Ранее мы писали, что Великобритания продолжает оказывать Украине военную помощь. Вскоре Лондон совершит поставки бронеавтомобилей типа Mastiff и разведывательных патрульных автомобилей Jaсkal.

А Германия засекретила информацию о том, какое оружие она передает Украине.

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