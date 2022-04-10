США работает над увеличением поставок вооружения Украине и изучает механизм подготовки украинских военных за рубежом.

Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет Bloomberg.

Ранее источники СМИ сообщали, что в НАТО собираются учить украинских военных за границей обслуживать и использовать современное оружие образцов Североатлантического союза.

Таким образом в НАТО планируют помочь Украине постепенно перейти к современной технике стандартов НАТО от оружия советских времен, "учитывая перспективу, что война затянется на месяцы или даже годы".

Также Столтенберг заявил, что страны НАТО уже подготовили десятки тысяч украинских военных.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.