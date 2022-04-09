Сдержанная американская поддержка Украины в войне с Россией, для арабского мира - сигнал о том, что США перестали быть надежным гарантом безопасности, пишет в The Wall Street Journal Роберт Сэтлофф, исполнительный директор Вашингтонского института ближневосточной политики.

"В 1990 году, когда Ирак вторгся на территорию меньшего и более слабого соседа Кувейта, реакция американского президента Джорджа Буша-старшего была быстрой и однозначной. Он организовал крупнейшую международную коалицию со времен Второй мировой войны, в которую вошли полмиллиона американских солдат, чтобы изгнать захватчика, восстановить суверенитет Кувейта и собрать миллиарды для восстановления страны. Арабы любят вспоминать, что, когда Америка продемонстрировала стальную решимость противостоять агрессии, их лидеры откликнулись на призыв Вашингтона, предоставив войска и приняв силы коалиции. Это был высший момент арабской уверенности в решимости Америки.

Их недавний опыт общения с Америкой оставил горький привкус. Они зачитывают список жалоб. Это началось с речи Барака Обамы в Каире в 2009 году, истолкованной как протянутая рука "Братьям-мусульманам", за которой последовало решение сбросить с поста египетского президента Хосни Мубарака, арабского союзника Америки, который дольше всего служил США. Затем г-н Обама передал Сирию под контроль России, отказавшись проводить "красную линию" против применения химического оружия.

Затем список жалоб арабов переходит к неспокойным годам Дональда Трампа, который говорил о восстановлении партнерских отношений с традиционными друзьями, но продемонстрировал безразличие под лозунгом "Америка прежде всего".

В результате, в глазах многих арабов, впечатляющие военные ресурсы Америки на Ближнем Востоке являются обманкой, которая маскирует отказ от приверженности и решимости.

Смотря на американскую стратегию "битвы до последнего украинца" в противостоянии против агрессии России, многие арабы делают вывод, что США больше нельзя считать надежным гарантом безопасности. И ядерное оружие, которое есть у России, которого пока нет у Ирана и от которого Украина отказалась, - это единственное, что меняет ситуацию.

Если президент США не желает сказать в 2022 году то, что сказал его предшественник в 1990 году: "это не пройдет", арабам вполне разумно сомневаться в американской решимости и искать сдерживания в других местах. Мы не должны удивляться, проснувшись однажды утром и обнаружив, что некоторые из этих государств пришли к выводу, что безопасность может быть обеспечена только в погоне за собственным ядерным оружием. Это отрезвляющий урок, который можно извлечь из украинской истории".

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