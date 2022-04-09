Пентагон признал, что разведывательная информация, которую США передают Украине, может быть использована Киевом для наступательных операций.

Об этом заявил 8 апреля на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

"Мы пытаемся передать им полезную информацию и разведывательные данные, которые позволят им защищаться, дать отпор, сопротивляться. Если бы они использовали какие-то из этих данных для контратаки, то пусть будет так", - сказал он.

"Когда мы говорим, что хотим помочь украинцам в обороне, то мы имеем в виду совокупные усилия", - пояснил Кирби. По его словам, американская сторона при предоставлении разведывательных сведений не делает различий между тем, находятся ли украинские силы "в оборонительной позиции или участвуют в контратаке".

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