Американская разведка обзавелась новыми спутниковыми системами для наблюдения за действиями российских военных в Украине в реальном времени. Таких систем у США на данный момент две.

Об этом сообщил директор Национального разведывательного управления Кристофер Сколез, пишет Bloomberg.

"Орбитальные спутники-шпионы позволили НАТО и всему миру в режиме реального времени наблюдать за наращиванием российской военной мощи перед ее вторжением" - заявил Сколез.

По его словам, новые системы предоставляют подробные разведывательные данные о действиях российских военных в Украине, о запусках ракет, вероятных стратегических целях и потенциальных военных преступлениях.

Спутники разработали совместно с Национальным агентством геопространственной разведки, которое создает точные карты с географической привязкой.

Ранее Австралия, Британия и США объявили о совместной разработке гиперзвукового оружия.

При этом в Пентагоне говорят, что США сосредоточены и на создании средств защиты от него.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.