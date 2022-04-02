В январе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайную поездку в Киев, где передал детальные планы нападения России, в том числе о наступлении на столицу.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

В издании отметили, что во время своего визита в украинскую столицу Бернс встретился с президентом Владимиром Зеленским. Уже тогда разведка США знала о планах ВС РФ напасть с территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения. Также ей было известно о намерениях российской армии захватить аэродром в Гостомеле и использовать его в качестве плацдарма для атаки на столицу.

В статье Wall Street Journal сказано, что европейские лидеры пытались уговорить Владимира Путина отказаться от вторжения, но далеко не все западные страны верили данным о готовящемся нападении.

Напомним, сегодня, 2 апреля, британская разведка предоставила новую сводку о войне в Украине. Спецслужбой было зафиксировано, что украинские бойцы взяли ключевой маршрут к востоку от Харькова.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.