Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным СМИ, у Бернса наблюдаются легкие симптомы и он работает из дома. А в офис планирует вернуться через пять дней, получив отрицательный результат теста на коронавирус. При этом директор ведомства полностью привит.

Интересно, что незадолго до заражения Бернс встречался с президентом США Джо Байденом - это было в среду утром во время социально дистанцированной встрече, на которой директор ЦРУ был в маске. Агентство сообщает, что по стандартам Центров по контролю и профилактике заболеваний Бернс не считается близким контактом президента. О характере встречи Бернса и Байдена ничего не известно.

Между тем у Байдена не было положительных результатов на коронавирус с начала пандемии. Несколько человек в его окружении в последние недели сдали положительные тесты вскоре после встречи с ним, в том числе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер и премьер-министр Ирландии Мишель Мартин.

В середине марта мы писали, что бывший президент США Барак Обама заразился коронавирусом.

Также мы приводили опасения ВОЗ насчет того, что в мире может усилиться распространение коронавируса из-за войны в Украине.