Союз по военно-морскому сотрудничеству AUUKUS, куда входят Британия, США и Австралия, как и анонсировалось ранее, объявил о совместной разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте государственного сектора Соединенного Королевства.

Соглашение одобрено президентом США Джо Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

"Эти инициативы дополнят наши существующие усилия по углублению сотрудничества в области кибер-возможностей, искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей. По мере продвижения нашей работы над этими и другими критически важными средствами защиты и безопасности мы будем искать возможности для привлечения союзников и близких партнеров", - сказано в пресс-релизе.

Британские СМИ пишут, что делается это "для противодействия России и Китаю", которые уже имеют такое оружие. Отметим, что РФ, недавно применила сверхзвуковую ракету "Кинжал" в Украине.

Напомним, постпред Китая при ООН заявил, что США, Великобритании и Австралии следует воздержаться от шагов, которые могут привести к кризису, комментируя сотрудничество в разработке гиперзвуковых вооружений.

Также сообщали, США в марте провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Испытания решили провести втайне, чтобы не усиливать напряженность с Россией.