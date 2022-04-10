В Евросоюзе обсудят список вооружения, которые Украина просит ей передать. Поставки будут осуществляться отдельными странами, потому что у ЕС как института своего вооружения нет.

Об этом в интервью изданию Corriere Dellf Sera заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам своего визита в Украину.

"Я возвращаюсь со списком оружия, которое нужно украинцам. И мы будем следовать ему. Но у Европейского союза нет оружия. Мы должны постучаться в двери стран-членов и сказать, что необходимо. Я созову военный комитет ЕС для поставок", - заявил Боррель.

Он заверил, что Запад "так или иначе" будет обучать ВСУ.

При этом в ЕС понимают, что не западные санкции определят исход большого сражения, которое намечается на Донбассе.

"Не так-то просто предоставить оружие, а потом нам еще и украинцев надо обучать им пользоваться. Но понятно, что это вопрос времени. Оружие необходимо. Санкции важны, но не санкции будут определять исход битвы за Донбасс: понятно, что война будет решаться на Донбассе и это вопрос боеспособности в краткосрочной перспективе. Не только газовые санкции. Это также определят мирные переговоры", - сказал дипломат.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз продолжит вооружать Украину, потому что не хочет ее проигрыша в войне с РФ.

Также мы писали после слов Борреля, что впервые в истории ЕС еврочиновник пожелал, чтобы конфликт в стране разрешился военным путем.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.