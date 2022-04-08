Чехия поставила в Украину танки, реактивные системы залпового огня, гаубицы и боевые машины пехоты в рамках военных поставок на сотни миллионов долларов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника в министерстве обороны Чехии, поставки будут продолжаться.

Источники в минобороны Чехии подтвердили Reuters поставку пяти Т-72 и пяти БМП-1, видео отправки которых публиковали в сети, и заявили, что это были не первые поставки тяжелой техники.

"В течение нескольких недель мы поставляем тяжелую наземную технику – я говорю это в общих чертах, но по определению ясно – это танки, боевые машины пехоты, гаубицы и реактивные системы залпового огня. То, что ушло из Чехии, исчисляется сотнями миллионов долларов", – сказал высокопоставленный представитель минобороны Чехии.

Таким образом, Чешская Республика стала первой страной НАТО, предоставившей Украине тяжелую бронетехнику. Кроме того, Чехия и Словакия могут разрешить ремонт на своих предприятиях украинской военной техники.

Напомним, парламент Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

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