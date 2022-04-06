Палата депутатов парламента Чехии признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Палата депутатов Парламента Чешской Республики в контексте сегодняшней военной агрессии со стороны российской федерации в отношении Украины своей резолюцией вносит свой вклад в соблюдение международных принципов, включая обнаружение тех, кто совершил эти преступления, чтобы воспрепятствовать повторению подобной трагедии где бы то ни было в мире", - говорится в постановлении палаты депутатов парламента, передает Радио Прага.

Напомним, блогер-организатор "Голодной тусы" в день Голодомора попал в больницу с панкреатитом.

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