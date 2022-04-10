Украина намерена приобрести 35 БМП Marder и 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze-2000 у немецкого оборонного концерна Rheinmetall на несколько миллиардов евро. Поставки тяжелого вооружения смогут произойти минимум через два года.

Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

Также, по данным издания, Украина отправила посольству Германии запрос на поставку 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze-2000 на общую сумму 1,7 миллиарда евро.

В то время как танкам в бою приходится подбираться относительно близко к целям противника, Panzerhaubitze-2000 может вести огонь на расстоянии более 30 километров.

При этом не стоит ожидать это вооружение в ближайшее время. Поставки могут произойти не раньше, чем во второй половине 2024 года.

Напомним, что ранее Германия отказалась передать Украине 100 БМП, сославшись на то, что они не могут самостоятельно принимать такое решение.

Также СМИ писали, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки немецких танков Украине.

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