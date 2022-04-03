Германия, которая выступает за "осторожный" подход в военной поддержке Украины, отказалась поставлять Киеву 100 единиц БМП типа Marder, которые Киев запросил на прошлой неделе.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники.

По данным издания, на прошлой неделе украинский министр обороны Алексей Резников направил письмо в Минобороны Германии с запросом передать 100 БМП типа Marder и другие тяжелые вооружения.

Но министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила эту просьбу.

В Берлине ответили изданию, что эти БМП "связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен решаться в рамках НАТО".

В министерстве также отметили, что передача вооружений координируется Ведомством федерального канцлера

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