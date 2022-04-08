Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки немецких танков Украине, несмотря на давление со стороны нескольких других высокопоставленных чиновников.

Об этом пишет американское издание Politico.

Издание пишет, что вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок предложили поставить Киеву около 100 танков. Это было сделано на фоне растущего признания в Берлине и других западных столицах того, что война в Украине может затянуться на месяцы или годы, и поскольку Киев напрямую обращается за таким оборудованием.

Решение по этому вопросу изначально ожидалось на этой неделе. Но сейчас все находится в подвешенном состоянии, поскольку Шольц утверждает, что Германии следует сначала достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такое тяжелое военное оборудование.

"Мы приводим в действие все, что правильно и разумно", — заявил канцлер Бундестагу в среду, когда его спросили о поставках танков.

Шольц добавил, что для него важно координировать действия партнеров по ЕС и НАТО, чтобы гарантировать, что "мы оказываем такую ​​военную поддержку одинаковым образом, и что никто не торопится, включая Германию".

"Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути", - сказал канцлер.

Министры иностранных дел стран НАТО обсуждали военную поддержку Украины в среду и четверг, но не представили никакой конкретики по поставкам танков, пишет Politico.

Ранее немецкие официальные лица исключали поставку в Киев более сложной западной военной техники, такой как танки, несмотря на решение Берлина в феврале поставить Украине противотанковые и зенитные ракеты, мотивируя это тем, что обучение украинских солдат их использованию займет недели или месяцы.

Тем не менее, поскольку война, скорее всего, продлится дольше, пишет Politico, официальные лица говорят, что они начали рассматривать возможность боевых поставок, которые Украина могла бы использовать на более позднем этапе. По словам западных официальных лиц, в настоящее время Россия перегруппировывается, выводит войска из Киева и, вероятно, планирует крупное наступление на востоке Украины в ближайшие недели.

Германия, по информации Politico, рассматривает возможность отправки легких танков Marder — бронетехники, оснащенной противотанковыми ракетами. Немецкая оборонная компания Rheinmetall сообщила, что может предоставить 100 таких танков, стоящих сейчас на территории фирмы.

Политики также обсуждают, сможет ли Берлин аналогичным образом поставлять Украине тяжелые боевые танки мирового класса Leopard.

Напомним, ранее Чехия отправила в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин.

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