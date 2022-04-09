Появились первые итоги встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. Лондон предоставит Киеву новый пакет финансовой и военной помощи.

Об этом заявил Джонсон.

"Сегодня я встретил своего друга президента Зеленского в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы изложили новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании России", - написал Борис Джонсон.

Как стало известно СМИ, речь идет о поставках Великобританией в Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также предоставлении кредитных гарантий на дополнительные 500 млн долларов по линии Всемирного банка.

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