Джонсон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной и финансовой помощи
Появились первые итоги встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. Лондон предоставит Киеву новый пакет финансовой и военной помощи.
Об этом заявил Джонсон.
"Сегодня я встретил своего друга президента Зеленского в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы изложили новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании России", - написал Борис Джонсон.
Как стало известно СМИ, речь идет о поставках Великобританией в Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также предоставлении кредитных гарантий на дополнительные 500 млн долларов по линии Всемирного банка.
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