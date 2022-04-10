Под Днепром погиб мужчина из-за взрыва кассетного боеприпаса. И это - не первый случай в области, ведь такие боеприпасы разбрасывают взрывоопасные элементы на большое расстояние. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Сегодня в Синельниковском районе подорвался мужчина, который взял в руки кассетный боеприпас. Это уже четвертая смерть в области из-за таких боеприпасов", - сообщил он.

По его словам, российские захватчики уже несколько раз обстреливали кассетными снарядами села на границе с Донецкой и Херсонской областями. Их особенность состоит в том, что боеприпасы, разбросанные по большой территории, еще некоторое время после обстрела остаются опасными. Потребуется время, чтобы их обезвредить.

Скриншот: Telegram/Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)

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