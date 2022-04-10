Войска России могут провести наступление из Изюма на город Днепр – стратегическую цель в контексте борьбы за Донбасс.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских военных аналитиков.

Вывод был сделан после того, как спутниковые снимки показали, что сотни военных машин армии России движутся через пгт Великий Бурлук в направлении Изюма 8 апреля.

Боевые действия вокруг Изюма активизировались сразу после того, как Москва объявила о своем намерении сосредоточиться на наступлении на востоке Украины, выводя с севера десятки тысяч военнослужащих после того, как столкнулась с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением украинцев.

"Мы уже много дней говорим о том, как важен для них Изюм", - заявил в пятницу высокопоставленный представитель Пентагона.

Высокопоставленный представитель Пентагона также заявил, что аналитики американской разведки видели, как российские войска в Изюме и его окрестностях готовились продвигаться на юг и юго-восток, чтобы попытаться продвинуться вглубь Донбасса.

Российским силам нужен Изюм, чтобы удерживать свои передовые линии фронта и позволить им продвинуться к Днепру и другим стратегически важным городам Донбасса, заявили официальные лица США в воскресенье.

Напомним, армия России ударила по уже разрушенному аэропорту Днепра. Пострадали пожарные, которые тушили огонь на месте.

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