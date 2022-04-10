Глава Днепропетровской Областной военной государственной администрации Валентин Резниченко сообщил о ракетных ударах войсками РФ по инфраструктурному объекту в Звонецком и ударе по аэропорту Днепра.

"В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем. И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят", - заявил Резниченко.

После этого появилось сообщение с последствиями обстрелов:

"У нас шесть раненых спасателей. Они находятся в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирал завалы на месте утренней атаки", - сообщил глава ОГА.

Также он рассказал, что сегодня в Синельниковском районе взорвался мужчина, который взял в руки кассетный боеприпас.

"Это уже четвертая смерть в области из-за таких боеприпасов. Я уже просил и снова прошу. Пожалуйста, не берите в руки подозрительные находки, не несите их домой", - призвал глава области.

Скриншот: Telegram/Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)

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