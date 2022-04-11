На сегодняшний день оснований для массовой эвакуации жителей города Харькова нет. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Наши Вооруженные Силы крепко держат оборону Харькова, мы полностью владеем ситуацией. По области проводим эвакуацию из Лозовой и Барвенковой", - говорится в сообщении в его Telegram.

Синегубов добавил, что россияне снова атакуют мирные села. Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. На сегодня известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них - 1 ребенок", - сообщает глава администрации.

Горячей точкой остается Изюм. Однако ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держат позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области.

Скриншот:Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Ранее мы писали, что по гуманитарным коридорам, которые были открыты 10 апреля, смогли эвакуироваться 5031 мирный житель. Это были жители оккупированных территорий Донецкой и Запорожской области.

Также "Страна" рассказывала, что, согласно данным Генштаба, армия России наращивает силы у Харькова, Барвенково и Славянска.