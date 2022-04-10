По гуманитарным коридорам, которые были открыты 10 апреля, смогли эвакуироваться 5031 мирный житель. Об этом сообщает Офис президента.

В сообщении говорится, что гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье добрались 2622 человека. Из них 213 – из Мариуполя.

2409 человек эвакуированы из городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь Запорожской области.

"Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, содержат оккупационные войска на блокпосте в Васильевке. Уже второй день Российская Федерация нарушает договоренности на обеспечение проезда автобусов для вывоза людей из этих городов", - заявляют в Офисе президента.

Скриншот: Telegram/Офіс президента

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 202 человека.

Всего за сегодня эвакуированы 2824 человека.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.