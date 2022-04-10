Мэр Харькова Терехов сказал "Стране", что практически каждый день в Харькове проводят концерты.

"Завтра, например, у нас на станции метро Академика Барабашева и Академика Павлова в 13:00 один концерт, а в 15:00 другой концерт", - сообщил мэр Харькова.

Также в распоряжении "Страны" оказалась афиша с расписанием концертов в Харькове. По ней видно, что в метро выступает театральная труппа и фольклорная музыкальная группа.

Афиша концертов в метро Харькова

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.