За сутки российские войска нанесли около 66 ударов по Харьковской области из артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и объектах гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

В результате обстрелов россиян пострадали гражданские: 11 погибших, среди них - 7-летний ребенок, 14 раненых. Медики Харьковщины оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за жизнь раненых.

"По области наблюдаем активность вражеских летательных аппаратов для разведки. За сутки ВСУ уничтожили вражеский "Орлан". Мы зафиксировали активное использование оккупантами мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому еще опаснее. Просим граждан быть очень осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше и по возможности спрятаться в укрытие", - сообщил он.

Напомним, ранее Синегубов заявил, что на сегодняшний день оснований для массовой эвакуации жителей города Харькова нет. По его словам, горячей точкой остается Изюм.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.