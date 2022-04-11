Российская армия продолжает наращивать силы вблизи Харьковской области и Донбасса. Спутниковые снимки зафиксировали скопления танков, вертолетов и другой военной техники.

Об этом сообщают "Схемы", публикуя соответствующие снимки.

Скопления войск замечены в новых лагерях в Белгородской области, в частности, в городе Валуйки и поселке Солоты.

Недалеко от Валуек сейчас есть сразу два палаточных городка. Возле них стоят танки и многие виды другой техники. Еще 2 апреля военной техники там не было.

Также на спутниковых снимках видно, что часть техники была спрятана в лесополосе.

На базе возле Валуйков журналисты насчитали до 20 танков, а также 21 вертолет.

На базе возле населенного пункта Солоты, раньше не было так много техники, как 8 апреля. Здесь, по данным СМИ, расположен 237-й танковый полк Сухопутных войск России.

Напомним, что на востоке от Харькова зафиксировали 12-километровую колонну врага.

А опубликованные в сети видео, подтверждает переброску под Харьков российской техники из-под Киева.

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