Британская разведка сообщает, что войска РФ продолжают обстреливать Донбасс, увеличивается риск жертв среди гражданского населения. Повышается вероятность использования Россией фосфорных боеприпасов в Мариуполе.

Об этом в Twitter сообщает британское Минобороны.

"Применение в прошлом российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает вероятность их будущего использования в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются", - говорится в отчете разведки.

Сообщается, что российские обстрелы продолжаются в Донецкой и Луганской областях, украинские силы отразили несколько атак, в результате чего были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование.

"Продолжающееся использование Россией неуправляемых бомб снижает способность различать цели при наведении и нанесении ударов, в то же время значительно увеличивая риск дальнейших жертв среди гражданского населения", - сообщает разведка Британии.

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