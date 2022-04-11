Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина не подпишет мирное соглашение, если Россия захватит Донбасс в его административных границах.

Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину.

"Мирный договор на этих условиях не будет подписан, будет продолжаться война", - заявил Арестович.

Правда, по его словам, воевать Украина готова на условиях поставок оружия.

"Только война на тех условиях, что нам идет вооружение, а России брать его неоткуда. И это преимущество очень долгое, мы его будем реализовывать", - заявил советник главы ОП.

"Это будет очень много крови с нашей стороны, дополнительных усилий, грандиозные проблемы для экономики", - спрогнозировал он, однако заявил, что Украина будет "миллиметр за миллиметром" возвращать территории.

Напомним, Арестович считает, что воевать с Россией Украина будет до 2035 года и предрекает несколько войн с РФ.

Также мы Арестович заявлял, что вторая фаза наступления армии России уже началась.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

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