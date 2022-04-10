Советник главы ОП Алексей Арестович выступил с традиционным брифингом о событиях на фронте.

Судя по его словам, Россия не имела успеха ни на одном из направлений.

Главное из его заявлений:

Противник снизил активность с 9 оперативных направлений до 2 - Мариуполь и север зоны ООС.

Попытки прорыва на юг от Изюма не имеют успеха. Вчера продвинуться там российским войскам не удалось.

Еще один пункт, где противник пытался предпринимать наступательные действия - Александровка в Херсонской области. Успеха не имел, потерял примерно ротную тактическую группу.

В районе Харькова противник сосредоточивается, подтягивает ремонтные подразделения. Но там даже погода за нас - на ближайшие 10 дней прогнозируется сильные дожди. Наступать в таких условиях неприятелю будет очень тяжело.

Россияне стремительно теряют авиацию и продолжают ее терять каждый день.

Боевые корабли в черноморской акватории начинают закрашивать бортовые номера. Это попытка скрыть потери, которые они несут - если не потопленные корабли, то по крайней мере поврежденные.

в Мариуполе украинский пограничник взорвал себя в окружении россиян вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику.

Ранее Зеленский спрогнозировал, что переговорные позиции с Россией зависят от исхода битвы за Мариуполь.

А Британия сообщает, что Россия мобилизует уволенных с 2012 года военных и проводит вербовку в Приднестровье.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.