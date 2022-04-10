Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что армия РФ при отступлении из украинских городов устанавливали множество растяжек. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Там, где оккупанты проживали, где останавливались на ночь, они расставляли растяжки. Растяжки расставляли как на входах в дома, возле заборов, минировали, где проживали полицейские или спасатели, или военнослужащие. Они называли это "сюрпризами". Действительно, находили и под касками, и привязанными ко дверям, и, как уже сказал, был случай, когда нашли прямо в стиральной машине: открывается дверца – и происходит взрыв", - сказал он.

Также Монастырский добавил, что известны факты минирования автомобилей. Монастырский отметил, что уже есть одна гибель мирного жителя, который просто открыл багажник машины.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.