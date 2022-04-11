Вечером в воскресенье, 10 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Николаева.

Местные жители сообщали, что после взрыва ощущалась сильнейшая ударная волна и огромное зарево. Взрыв был такой силы, что в квартирах вылетели окна и обвалились потолки, о чем свидетельствует фото, обнародованное в местных телеграм-каналах.

Утром в понедельник губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что удар был нанесен по предприятию из Катара на территории региона. Об этом он сказал в видеообращении.

По словам Кима, там были два пустых ангара. В результате удара пострадал охранник, его ранило осколками выбитого стекла. Жертв, по словам губернатора, нет.

Напомним, в августе 2020 года катарской компании QTerminals был передан в концессию порт "Ольвия".

Ранее мы показывали фото уничтоженного в самом начале войны Николаевского аэропорта.

Также сообщали, что в Николаеве разбомбили железнодорожный вокзал.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.