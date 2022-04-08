Российские войска в ночь на 8 апреля нанесли ракетный удар по поселку под Одессой. В результате были повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом рассказал в видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"В ночь на 8 апреля враг нанес удар из берегового ракетного комплекса "Бастион" по поселку Красноселка нашей области. К сожалению, есть погибшие и раненые, повреждены объекты инфраструктуры. Также сегодня враг нанес ракетный удар недалеко от Одессы. К счастью, пострадавших нет", – сообщил Марченко.

Он добавил, что, с учетом произошедшего в Краматорске, где в результате ракетного удара по вокзалу погибли десятки людей, и угрозу ракетного удара по Одессе принято распоряжение о введении на территории города и области комендантского часа. Режим будет действовать с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля. Действие распоряжения не будет распространяться на работу работников непрерывного цикла, добавил Марченко.

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