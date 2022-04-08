В Одессе вводят комендантский час с 21:00 9 апреля до 6 утра 11 апреля. Соответствующее распоряжение распространил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Комендантский час вводится с вечера субботы до утра понедельника в связи с ракетным ударом по Краматорску. Как сообщается, в Одессе есть риск ракетных ударов 10 апреля.

Также известно, что громкие взрывы в Одессе уже прозвучали сегодня, 8 апреля, около 17:45.

Напомним, сегодня войска РФ нанесли с территории Крыма ракетный удар по Одесской области, повреждены здания, есть пострадавшие.

Также ракетный удар россияне произвели по железнодорожному вокзалу Краматорска, после чего движение поездов по станции закрыли. Предварительно известно о 50 погибших, из них пятеро – дети, сообщил Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА. Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале.

Зеленский заявил, что по вокзалу в Краматорске россияне ударили "Точкой-У". При этом на ракете было написано "за детей".

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