В Украине официально сделали бесплатным растаможку авто на период войны с Россией. Соответствующий закон подписан президентом, опубликован и уже вступил в силу. Об этом сообщает Гостаможенная служба.

Таким образом ввоз транспортных средств освобождается от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога.

Под действие закона попадает почти весь транспорт: легковые автомобили и кузова, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, грузовые автомобили.

Напомним, Великобритания передаст Украине БТРы и разведывательные патрульные автомобили.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.