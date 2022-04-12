Стало известно, куда движется колонна российской военной техники со знаком V (раньше такие были под Киевом - Ред.), движение которой утром во вторник, 12 апреля, было замечено в Ростовской области и попало на видео.

Как выяснилось, колонна движется от Матвеева Кургана в Ростовской области России на северо-запад - в сторону Донбасса.

Напомним, Генштаб ВСУ утром 12 апреля сообщил, что РФ собирает войска у восточных границ Украины. Также накануне в Минобороны Украины сообщили, что Россия примет решение о новой атаке на Киев по результатам наступления на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.