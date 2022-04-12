В Николаевской области российские солдаты переоделись в гражданскую одежду и, выдавая себя за заблудившихся эвакуированных местных жителей, попытались напасть на украинских военных.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Переодетые оккупанты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор", - сообщили в командовании.

Уточняется, что потеряв 5 своих, российские военные скрылись с поля боя.

Кроме того, сообщается, что из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра противник не может использовать свои беспилотные летательные аппараты для корректировки огня. А штормовая погода на море усложняет подход кораблей российских оккупантов. Но остается угроза ракетного удара.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.