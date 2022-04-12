Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что во вручении повесток в военкомат на улицах и блокпостах нарушения нет.

Об этом со ссылкой на информацию из Генштаба ВСУ сообщают "Украинские новости".

"Всем не вручают же. Если человек не явился в территориальный центр комплектования и соцподдержки, а он должен был явится и тут появилась возможность дать ему повестку, то в чем проблема? Никто не нарушает закон. Не видим здесь проблемы", - сообщили в Генштабе.

Также там добавили, что всем подряд повестки не вручают, а только тем, которые не пришли в военкомат (ТЦК и соцподдержки) и о них есть соответствующая информация в базе.

Напомним, в конце марта спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, в Украине больше не будут выдавать повестки в армию на блокпостах, так как призывать в армию таким образом незаконно.

Также мы писали, что бывшему нардепу Бориславу Березе попытались вручить повестку в военкомат.

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